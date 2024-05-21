Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАвен сікальфат крем (Авен сикальфат крем) Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем) (308502) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 258,32 грн Без рецепта 1 шт від 258,32 грн В наявності в 94 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник П'єр Фабр Медикамент Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте