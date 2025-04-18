Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
423,19
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
381,40
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,77
Економія при броні: -28,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,79
Економія при броні: -56,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,73
Економія при броні: -53,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
387,23
Економія при броні: -49,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
366,85
Економія при броні: -21,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
408,98
Економія при броні: -71,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,91
Економія при броні: -55,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,89
Економія при броні: -52,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
413,29
Економія при броні: -75,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
387,41
Економія при броні: -20,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
6.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,89
Економія при броні: -52,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
408,14
Економія при броні: -26,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,92
Економія при броні: -52,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
7.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
423,31
Економія при броні: -17,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
388,34
Економія при броні: -50,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
7.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
383,06
Економія при броні: -15,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
7.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
404,35
Економія при броні: -21,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
8.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
380,62
Економія при броні: -18,00 грн