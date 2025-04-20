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Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Кривий Ріг
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
105.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,03
Економія при броні:
-57,98 грн
334,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
197.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
406,74
Економія при броні:
-25,11 грн
381,63
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
200.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
381,88
Економія при броні:
-14,07 грн
367,81
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
244.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
398,94
Економія при броні:
-16,48 грн
382,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
255.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,73
Економія при броні:
-55,42 грн
337,31
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
255.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,31
Економія при броні:
-57,00 грн
337,31
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
255.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,68
Економія при броні:
-47,43 грн
338,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
257.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,09
Економія при броні:
-26,63 грн
367,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
257.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,50
Економія при броні:
-70,06 грн
323,44
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
257.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,99
Економія при броні:
-68,55 грн
323,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
258.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
380,88
Економія при броні:
-13,07 грн
367,81
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
259.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
396,76
Економія при броні:
-14,78 грн
381,98
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
260.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
384,02
Економія при броні:
-16,18 грн
367,84
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
260.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,33
Економія при броні:
-61,42 грн
328,91
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
261.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,83
Економія при броні:
-25,93 грн
367,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
273.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
402,99
Економія при броні:
-21,08 грн
381,91
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
315.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
406,88
Економія при броні:
-25,73 грн
381,15
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
318.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,06
Економія при броні:
-31,96 грн
362,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
320.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,76
Економія при броні:
-58,69 грн
334,07
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Русової Софії, 3
341.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
369,00
Економія при броні:
-30,99 грн
338,01
грн
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