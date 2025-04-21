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Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
398,94
Економія при броні:
-16,48 грн
382,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
107.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,73
Економія при броні:
-55,30 грн
337,43
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,31
Економія при броні:
-56,92 грн
337,39
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
107.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,68
Економія при броні:
-47,43 грн
338,25
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
108.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,09
Економія при броні:
-26,63 грн
367,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
109.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,50
Економія при броні:
-70,06 грн
323,44
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,99
Економія при броні:
-68,55 грн
323,44
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
109.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
380,88
Економія при броні:
-13,60 грн
367,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
396,76
Економія при броні:
-14,78 грн
381,98
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
384,02
Економія при броні:
-16,18 грн
367,84
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,33
Економія при броні:
-61,42 грн
328,91
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,83
Економія при броні:
-25,93 грн
367,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
123.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
403,79
Економія при броні:
-21,12 грн
382,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
204.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,03
Економія при броні:
-57,98 грн
334,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
277.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
407,28
Економія при броні:
-25,14 грн
382,14
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
342.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
381,88
Економія при броні:
-14,07 грн
367,81
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
343.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
406,88
Економія при броні:
-25,73 грн
381,15
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,06
Економія при броні:
-31,96 грн
362,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
348.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,76
Економія при броні:
-58,69 грн
334,07
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
396.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
369,00
Економія при броні:
-30,99 грн
338,01
грн
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