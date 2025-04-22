Київ
Про товар
Ціни
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
382,14
Економія при броні:
-14,79 грн
367,35
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,01
Економія при броні:
-17,29 грн
367,72
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
433,46
Економія при броні:
-27,56 грн
405,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,38
Економія при броні:
-61,87 грн
323,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
381,25
Економія при броні:
-57,65 грн
323,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
123.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
405,93
Економія при броні:
-24,20 грн
381,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
407,91
Економія при броні:
-85,09 грн
322,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
123.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,40
Економія при броні:
-22,80 грн
367,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
417,56
Економія при броні:
-82,78 грн
334,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,21
Економія при броні:
-60,81 грн
330,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
126.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,14
Економія при броні:
-52,94 грн
338,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
382,36
Економія при броні:
-58,96 грн
323,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,91
Економія при броні:
-31,46 грн
362,45
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
127.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
380,29
Економія при броні:
-45,51 грн
334,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
128.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
382,84
Економія при броні:
-20,24 грн
362,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
128.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
422,83
Економія при броні:
-16,93 грн
405,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
128.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,40
Економія при броні:
-55,70 грн
334,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
129.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,20
Економія при броні:
-56,30 грн
337,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
129.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,51
Економія при броні:
-55,49 грн
338,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
129.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,16
Економія при броні:
-47,45 грн
337,71
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню