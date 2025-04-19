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Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
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Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
72.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,90
Економія при броні:
-18,28 грн
367,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
171.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,85
Економія при броні:
-55,80 грн
334,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
240.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
406,16
Економія при броні:
-23,78 грн
382,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
376.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
405,30
Економія при броні:
-23,27 грн
382,03
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
377.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,07
Економія при броні:
-21,35 грн
367,72
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
378.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,65
Економія при броні:
-25,77 грн
367,88
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
378.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
385,79
Економія при броні:
-51,02 грн
334,77
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
379.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
369,34
Економія при броні:
-31,33 грн
338,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
379.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,54
Економія при броні:
-31,48 грн
362,06
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
380.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
382,84
Економія при броні:
-45,00 грн
337,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
380.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
386,38
Економія при броні:
-23,93 грн
362,45
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
380.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,18
Економія при броні:
-53,23 грн
337,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
380.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,63
Економія при броні:
-55,61 грн
338,02
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
380.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
395,60
Економія при броні:
-14,45 грн
381,15
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
381.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
382,73
Економія при броні:
-48,14 грн
334,59
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
382.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
383,39
Економія при броні:
-21,29 грн
362,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
383.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
387,67
Економія при броні:
-49,44 грн
338,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
383.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,00
Економія при броні:
-55,11 грн
334,89
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
384.3 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,66
Економія при броні:
-23,89 грн
367,77
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
384.4 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
420,10
Економія при броні:
-85,32 грн
334,78
грн
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