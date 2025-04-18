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Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Авен сікальфат крем (Авен сикальфат крем)
Харків
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
383,21
Економія при броні:
-15,67 грн
367,54
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
296.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
384,31
Економія при броні:
-49,57 грн
334,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
310.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
396,81
Економія при броні:
-14,49 грн
382,32
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
391.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,46
Економія при броні:
-26,15 грн
367,31
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
392.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,06
Економія при броні:
-26,37 грн
367,69
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
399.8 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
399,08
Економія при броні:
-19,58 грн
379,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
401.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
381,99
Економія при броні:
-19,54 грн
362,45
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
401.7 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
392,58
Економія при броні:
-54,18 грн
338,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
402.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
394,67
Економія при броні:
-56,99 грн
337,68
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
402.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
389,85
Економія при броні:
-51,83 грн
338,02
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
402.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
357,79
Економія при броні:
-19,78 грн
338,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
403.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
386,64
Економія при броні:
-55,79 грн
330,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
403.2 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
383,21
Економія при броні:
-15,43 грн
367,78
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
403.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
391,46
Економія при броні:
-12,36 грн
379,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
404.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
397,34
Економія при броні:
-18,27 грн
379,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
404.1 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
422,43
Економія при броні:
-84,46 грн
337,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
405.0 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
384,06
Економія при броні:
-46,57 грн
337,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
406.5 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
433,42
Економія при броні:
-27,52 грн
405,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
408.6 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
393,83
Економія при броні:
-55,97 грн
337,86
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
408.9 км
Авен Сікальфат Крем антибактеріальний для відновлення чутливої подразненої та ушкодженої шкіри без мокнуття 40 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
390,37
Економія при броні:
-51,96 грн
338,41
грн
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