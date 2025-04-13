Косметичні засоби для здоров'я

Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
75 мл для тіла ранозагоюючий №1
Еліксир
від 37,20 грн
в 65 аптеках
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
40 мл для тіла ранозагоюючий №1
Еліксир
від 31,14 грн
в 8 аптеках
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Ціни в Київ
від 31,14 грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби