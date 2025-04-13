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Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
2 препарати
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
75 мл для тіла ранозагоюючий №1
Еліксир
від
37,20
грн
в 65 аптеках
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК"
40 мл для тіла ранозагоюючий №1
Еліксир
від
31,14
грн
в 8 аптеках
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Пакування
40 мл
75 мл
Ціни в
Київ
від
31,14
грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
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