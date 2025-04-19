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Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Львів
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Доступно в 81 аптеках у Львів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
60,06
Економія при броні:
-3,24 грн
56,82
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
60,62
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
64,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
42,00
грн
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Зачиняється за 3 хв
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
66,66
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
66,18
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
65.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
66,66
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
68.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
80,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
52,72
Економія при броні:
-2,93 грн
49,79
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Броди, вул. Юридика, 1
85.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
63,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
44,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
39,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
44,10
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
44,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
44,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
44,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
42,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
45,00
Економія при броні:
-7,00 грн
38,00
грн
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
129.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
32,80
грн
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