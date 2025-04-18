Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
133.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
48,10
Економія при броні: -2,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Самар, пл. Соборна, 2
167.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
52,10
Економія при броні: -2,67 грн