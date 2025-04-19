Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
51,37
Економія при броні: -2,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
48,32
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
74,63
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,59
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
45,00
Економія при броні: -8,00 грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
50,74
Економія при броні: -2,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
36,29
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
51,20
Економія при броні: -3,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
49,48
Економія при броні: -1,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
60,98
Економія при броні: -12,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир