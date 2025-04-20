Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,52
Економія при броні: -3,66 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
40,00
Економія при броні: -4,00 грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
49,00
Економія при броні: -5,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
54,71
Економія при броні: -1,82 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
38,00
Економія при броні: -2,00 грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
36,57
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,18
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
43,00
Економія при броні: -7,00 грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
49,03
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
58,96
Економія при броні: -2,12 грн