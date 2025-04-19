Гірський рятівник крем-бальзам д/тіла ранозаживляючий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,52
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 40 мл №1
Еліксир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГІРНИЙ РЯТУВАЛЬНИК" 75 мл №1
Еліксир
47,30
Економія при броні: -2,18 грн