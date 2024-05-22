Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаБальзам для ясен (Balsam for gums) Бальзам для ясен (Balsam for gums) (306012) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 234,69 грн Без рецепта 1 шт від 234,69 грн В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Weleda Об'єм 30 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота