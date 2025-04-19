Бальзам для ясен (Balsam for gums)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
313,94
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,01
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,45
Економія при броні: -19,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,26
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,49
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,72
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,23
Економія при броні: -10,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,50
Економія при броні: -12,96 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,17
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,48
Економія при броні: -12,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
250.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,31
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
254.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,48
Економія при броні: -15,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,32
Економія при броні: -17,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
257.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,20
Економія при броні: -14,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
286.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
304,12
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
340.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,68
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
340.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,18
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
341.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,02
Економія при броні: -15,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
343.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,85
Економія при броні: -18,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 68/2
343.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,36
Економія при броні: -20,82 грн