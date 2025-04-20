Бальзам для ясен (Balsam for gums)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,57
Економія при броні: -20,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,91
Економія при броні: -17,37 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
106.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,23
Економія при броні: -10,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,05
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
109.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
309,70
Економія при броні: -19,16 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
130.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,53
Економія при броні: -20,99 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
132.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
309,96
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
132.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,48
Економія при броні: -12,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,64
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
133.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
281,83
Економія при броні: -13,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
134.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,39
Економія при броні: -20,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
137.6 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,47
Економія при броні: -17,93 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
137.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,05
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
139.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,51
Економія при броні: -11,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
193.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,42
Економія при броні: -12,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
193.6 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,27
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
193.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,29
Економія при броні: -10,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
194.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,98
Економія при броні: -16,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
196.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
312,38
Економія при броні: -21,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 68/2
196.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
309,67
Економія при броні: -19,13 грн