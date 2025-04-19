Бальзам для ясен (Balsam for gums)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,15
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,68
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,26
Економія при броні: -17,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,68
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,45
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,19
Економія при броні: -11,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,51
Економія при броні: -20,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,42
Економія при броні: -16,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
251,92
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,45
Економія при броні: -15,91 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,89
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
69.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,18
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 20
104.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,21
Економія при броні: -16,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,22
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
115.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
304,15
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,32
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
120.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
284,04
Економія при броні: -15,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 66
138.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,83
Економія при броні: -21,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
250.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,17
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
268.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
278,81
Економія при броні: -10,26 грн