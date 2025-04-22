Бальзам для ясен (Balsam for gums)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
285,34
Економія при броні: -16,79 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,18
Економія при броні: -20,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,47
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,51
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,26
Економія при броні: -17,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,13
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,56
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
126.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
309,52
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,37
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
128.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,61
Економія при броні: -11,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
129.0 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,07
Економія при броні: -15,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
129.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,94
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
129.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,56
Економія при броні: -13,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
129.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,86
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
129.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
311,91
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
303,65
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 81
129.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,98
Економія при броні: -20,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,71
Економія при броні: -17,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
130.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,91
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
130.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,75
Економія при броні: -12,21 грн