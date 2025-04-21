Бальзам для ясен (Balsam for gums)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,07
Економія при броні: -15,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
308,00
Економія при броні: -17,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,56
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,28
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,96
Економія при броні: -11,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Шевченка, 103
114.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,08
Економія при броні: -14,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
304,47
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,10
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
304,94
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,45
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
138.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,83
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
138.4 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,34
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
163.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
287,34
Економія при броні: -18,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
176.6 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
307,62
Економія при броні: -17,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
302,07
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Жулянська, 2-А
185.2 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
301,37
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
185.3 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
309,78
Економія при броні: -19,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 61
185.6 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
306,31
Економія при броні: -15,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
185.7 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
310,51
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
185.8 км
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл №1
Weleda
305,61
Економія при броні: -15,07 грн