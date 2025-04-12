Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки препарат містить спирт, його можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.