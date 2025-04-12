Стодаль® (Stodal)
Стодаль ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
100 г сиропу містять:
Pulsatilla 6CH............................................ 0,95 г;
Rumex crispus 6CH............................................ 0,95 г;
Bryonia 3CH............................................ 0,95 г;
Ipeca 3CH............................................ 0,95 г;
Spongia tosta 3CH............................................ 0,95 г;
Sticta pulmonaria 3CH............................................ 0,95 г;
Antimonium tartaricum 6CH............................................ 0,95 г;
Myocardium 6CH............................................ 0,95 г;
Coccus cacti 3CH............................................ 0,95 г;
Drosera MT.............................................. 0,95 г;
допоміжні речовини: сироп Толу, сироп Полігала, сироп сахарози, карамель (E150), етанол 96% (1,74% v/v), кислота бензойна (E210).
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сиропо-подібна рідина, злегка опалесцентна, світлого жовто-коричневого кольору з запахом бальзаму Толу.
Фармакотерапевтична група
Комплесний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості препарату зумовлені комплексною дією активних компонентів, які проявляють бронхолітичну, відхаркувальну, муколітичну дію. Стодаль® зменшує в'язкість мокротиння, полегшує відкашлювання. Також проявляє зволожуючу дію при сухому кашлі та зменшує потяг до кашлю при спастичному та вологому кашлі.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
Комплексне симптоматичне лікування продуктивного та непродуктивного кашлю у дорослих та дітей.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
Пацієнти з рідкісною спадковою проблемою непереносимості фруктози, глюкозо-галактозною малабсорбцією або сахарозо-ізомальтазною недостатністю не повинні приймати цей засіб.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлено.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки препарат містить спирт, його можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Дорослі: Разова доза 15 мл (використовуючи мірну чашку) 3–5 разів на добу.
Діти віком від 2 років: разова доза 5 мл (використовуючи мірну чашку) 3–5 разів на добу. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялось.
Побічні реакції
У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упaковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.
Упаковка
200 мл сиропу у бурштинового кольору флаконі з білою кришечкою, що нагвинчується. Мірна чашка з поділками зафіксована на кришечці зверху флакона. Картонна пачка з 1 флаконом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН
Заявник
БУАРОН
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2-Мессімі 69510,
Франція.