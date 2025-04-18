Харків (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
325,70
Економія при броні: -10,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
323,00
Економія при броні: -55,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
326,62
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
301,63
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн