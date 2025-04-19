Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
287,70
Економія при броні: -27,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
292,84
Економія при броні: -32,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
313,90
Економія при броні: -59,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
297,20
Економія при броні: -15,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
297,03
Економія при броні: -44,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
297,05
Економія при броні: -36,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
270,20
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
302,15
Економія при броні: -21,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
303,51
Економія при броні: -22,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
289,27
Економія при броні: -32,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
329,21
Економія при броні: -14,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
337,01
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
330,68
Економія при броні: -15,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
297,40
Економія при броні: -45,52 грн