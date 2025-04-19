Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
305,30
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
297,14
Економія при броні: -27,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,70
Економія при броні: -47,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
298,33
Економія при броні: -31,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн