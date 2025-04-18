Київ (адресу не вказано)
Доступно в 449 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
331,60
Економія при броні: -59,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
331,60
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
315,45
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
292,97
Економія при броні: -30,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
306,26
Економія при броні: -41,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
331,60
Економія при броні: -59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
299,70
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
298,54
Економія при броні: -31,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
334,50
Економія при броні: -62,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон