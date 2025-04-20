Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
331,90
Економія при броні: -61,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
282,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
313,02
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
287,42
Економія при броні: -41,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
292,89
Економія при броні: -32,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
325,61
Економія при броні: -20,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
325,68
Економія при броні: -20,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
282,00
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
316,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
290,05
Економія при броні: -38,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Стодаль® сироп флакон 200 мл №1
Буарон
299,77
Економія при броні: -48,55 грн