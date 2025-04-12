Гомеовокс® (Homeovox)
Гомеовокс ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 таблетка містить:
Aconitum napellus 3СН ......................................... 0,091 мг;
Arum triphyllum 3CH.......................................... 0,091 мг;
Ferrum phosphoricum 6CH.......................................... 0,091 мг;
Calendula officinalis 6CH......................................... .0,091 мг;
Spongia tosta 6CH.......................................... 0,091 мг;
Belladonna 6СН ......................................... 0,091 мг;
Mercurius solubilis 6CH.......................................... 0,091 мг;
Hepar sulfur 6CH.......................................... 0,091 мг;
Kalium bichromicum 6СН.......................................... 0,091 мг;
Populus candicans 6CH.......................................... 0,091 мг;
Bryonia 3CH.......................................... 0,091 мг;
допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат, крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, акація (гуміарабік), желатин, тальк, віск білий, віск карнаубський.
Лікарська форма
Таблетки, вкриті оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: білі з блискучою поверхнею двоопуклі, вкриті оболонкою таблетки. Без запаху.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Діючі компоненти препарату чинять протизапальну та муколітичну дію.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Клінічні характеристики
Показання.Комплексне симптоматичне лікування ларингіту, який проявляється втомлюваністю голосових зв'язок, втратою голосу, охриплістю.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова непереносимість галактози, дефіцит Lapp-лактази або глюкозо-галактозна мальабсорбція.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Про випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами не повідомлялось.
Особливості застосування
Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека застосування препарату Гомеовокс® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, тому препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Дорослі та діти віком від 2 років:
- для профілактики: по 2 таблетки 5 разів на добу;
- лікування: по 2 таблетки через 1 годину.
Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти. Гомеовокс®, таблетки, вкриті оболонкою рекомендовано для дітей віком від 2 років. Дітям віком до 6 років, перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у воді.
Передозування
Про випадки передозування препарату не повідомлялось.
Побічні реакції
При застосуванні препарату можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН, Франція / BOIRON, France.
Заявник
БУАРОН, Франція / BOIRON, France.
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — Мессімі 69510 Франція /
2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY- France.