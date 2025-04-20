Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
270,00
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
253,56
Економія при броні: -18,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
169,90
Економія при броні: -19,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
182,82
Економія при броні: -27,95 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
243,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
81,16
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
291,80
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
169,02
Економія при броні: -5,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
182,42
Економія при броні: -27,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
184,22
Економія при броні: -16,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
254,59
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
190,62
Економія при броні: -22,43 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
167,58
Економія при броні: -18,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
261,67
Економія при броні: -30,68 грн