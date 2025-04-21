Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,86
Економія при броні: -31,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
289,60
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
83,24
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,50
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
172,56
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
253,86
Економія при броні: -22,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
189,56
Економія при броні: -33,42 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
292,10
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,50
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
272,37
Економія при броні: -48,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,90
Економія при броні: -31,93 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
262,80
Економія при броні: -36,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
284,70
Економія при броні: -50,60 грн