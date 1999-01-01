Київ
Інші засоби, що діють на респіраторну систему
R07A X10**
Інші
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A X
Інші засоби, що діють на респіраторну систему
R07A X10**
Інші
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Гомеовокс®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
від
202,77
грн
в 837 аптеках
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Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №30
Sandoz
від
1066,20
грн
в 757 аптеках
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Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №30
Lallemand Pharma
від
973,80
грн
в 654 аптеках
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Бронхо-мунал®
Капсули тверді 7 мг №10
Sandoz
від
378,65
грн
в 648 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №30
Sandoz
від
989,40
грн
в 517 аптеках
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Бронхо-мунал® П
Капсули тверді 3,5 мг №10
Sandoz
від
364,80
грн
в 513 аптеках
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Тесалін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Amaxa LTD
від
470,82
грн
в 400 аптеках
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Ісміжен
Таблетки сублінгвальні 50 мг №10
Lallemand Pharma
від
344,53
грн
в 358 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №10
Дельта Медікел
від
365,86
грн
в 342 аптеках
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Гайморин
Гранули пенал полімерний 10 г №1
НГС
від
183,96
грн
в 307 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №10
Дельта Медікел
від
405,60
грн
в 274 аптеках
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Бронхо-Ваксом дорослі
Капсули 7 мг №30
Дельта Медікел
від
1014,00
грн
в 242 аптеках
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Бронхо-Ваксом діти
Капсули 3,5 мг №30
Дельта Медікел
від
889,11
грн
в 242 аптеках
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Метеорік Айрон глобулі Велаті
Гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
від
393,03
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
гран.
гран. гомеопат.
капс.
капс. тверд.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
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Дозування
3.5 мг
7 мг
50 мг
Пакування
блістер
пенал полімер. 10 г
фл. 20 г
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
60
Виробник
Amaxa LTD
Boiron
Delta Medical Promotions AG
Lallemand Pharma
Sandoz
WALA Heilmittel
НГС
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