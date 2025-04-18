Харків (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
166,46
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
250,62
Економія при броні: -25,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
287,60
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
290,30
Економія при броні: -49,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
184,43
Економія при броні: -24,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
254,69
Економія при броні: -20,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон