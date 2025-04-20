Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,60
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
255,61
Економія при броні: -35,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
243,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
258,55
Економія при броні: -33,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
256,73
Економія при броні: -36,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
250,29
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,74
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,50
Економія при броні: -46,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
256,41
Економія при броні: -39,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
262,61
Економія при броні: -38,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
290,00
Економія при броні: -60,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
92,76
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,07
Економія при броні: -33,17 грн