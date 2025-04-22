Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
286,50
Економія при броні: -48,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,60
Економія при броні: -8,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,50
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,60
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
260,91
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
288,80
Економія при броні: -50,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
261,67
Економія при броні: -29,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
290,30
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,96
Економія при броні: -32,01 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
290,20
Економія при броні: -51,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
253,78
Економія при броні: -25,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
257,19
Економія при броні: -31,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
276,50
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гомеовокс® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Буарон
271,58
Економія при броні: -20,62 грн