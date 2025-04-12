Не рекомендується одночасне застосування препарату з іншими протикашльовими засобами, а також з лікарськими засобами, що зменшують утворення мокротиння.

Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію. Надмірні дози препаратів, що містять у своєму складі фенхель, через естрогенну активність можуть впливати на результати гормональної терапії із застосуванням протизаплідних таблеток. Посилює дію алкоголю, седативних, снодійних, гіпотензивних, анксіолітичних і спазмолітичних засобів.

При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.