Інсті (Insti)
Інсті інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 саше-пакет містить: екстракту верби білої кори густого (Salix alba) (1:5) (екстрагент вода) 135 мг; екстракту адхатоди судинної листя густого (Adhatoda vasica) (1:5) (екстрагент вода) 50 мг; екстракту фіалки запашної листя та квітів густого (Viola odorata) (1:5) (екстрагент вода) 15 мг; екстракту солодки голої коріння та кореневищ густого (Glycyrrhiza glabra) (1:5) (екстрагент вода) 115 мг; екстракту чаю китайського листя густого (Thea sinensis) (1:5) (екстрагент вода) 30 мг; екстракту фенхеля звичайного плодів густого (Foniculum vulgare) (1:5) (екстрагент вода) 15 мг; екстракту евкаліпта шаровидного листя густого (Eucalyptus globulus) (1:5) (екстрагент вода) 25 мг; екстракту валеріани лікарської коріння та кореневищ густого (Valeriana officinalis) (1:5) (екстрагент вода) 15 мг;
допоміжні речовини: ментол, крохмаль кукурудзяний, сахароза.
Лікарська форма
Гранули.
Основні фізико-хімічні властивості: гранули коричневого кольору із слабким запахом ментолу при розтиранні.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
Код АТХ R05Х.
Фармакологічні властивості
Комплексний природний препарат на основі лікарських трав, що у сукупності мають широкий спектр антимікробної дії (дезінфікуючі, антисептичні та протизапальні властивості).
Верба біла. Кора верби білої містить саліцин і застосовується при болю і підвищеній температурі тіла. Саліцин посилює знеболювальні, жарознижувальні, дезінфікуючі та антисептичні властивості препарату.
Адхатода судинна. Містить гіркий нелеткий алкалоїд вазицин, що забезпечує антисептичні властивості та чинить відхаркувальну дію.
Фіалка запашна. Має антигістамінні, відхаркувальні та жарознижувальні властивості.
Солодка гола. Зменшує подразнення та чинить відхаркувальну і спазмолітичну дію внаслідок стимуляції секреції трахеального слизу.
Чай китайський (чайне листя). Чинить бронхорозширювальну дію, проявляє в'яжучі та стимулювальні властивості.
Фенхель звичайний. Допомагає при захворюваннях дихальної системи, таких як бронхіальна астма та бронхіт, за рахунок секретолітичних та спазмолітичних властивостей.
Евкаліпт шароподібний. Чинить антисептичну та відхаркувальну дію.
Валеріана лікарська. Чинить седативну дію, допомагає при головному болю, кашлю та пропасниці.
Показання
Симптоматична терапія грипу, застуди, вірусних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем, пропасницею, подразненням горла, закладенням носа, головним болем.
Протипоказання
Гіперчутливість до саліцилатів, рослин родини Apiaceae (селерових), анетолу, або до будь-яких інших компонентів лікарського засобу.
Виражені порушення функції печінки та нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасне застосування препарату з іншими протикашльовими засобами, а також з лікарськими засобами, що зменшують утворення мокротиння.
Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію. Надмірні дози препаратів, що містять у своєму складі фенхель, через естрогенну активність можуть впливати на результати гормональної терапії із застосуванням протизаплідних таблеток. Посилює дію алкоголю, седативних, снодійних, гіпотензивних, анксіолітичних і спазмолітичних засобів.
При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати при гломерулонефритах, гепатитах, органічних ураженнях серця, артеріальній гіпертензії, при порушенні згортання крові, порушеннях функції печінки та нирок, гіпокаліємії, тяжкому ступені ожиріння, бронхіальній астмі, бронхоспазмах, коклюші, несправжньому крупі; при депресії.
При застосуванні протягом тривалого часу та у великій кількості препарат погіршує травлення, спричиняє головний біль, збуджує нервову систему і погіршує діяльність серця.
У випадку підвищення температури більш ніж 38 ºС, посилення кашлю, появи хрипів у легенях, гнійної мокроти, ринореї з гнійними виділеннями, ангіни застосування препарату припинити та звернутися до лікаря.
До складу гранул входить сахароза, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, хворим на цукровий діабет, а також при дотриманні гіпокалорійної дієти. Також у зв'язку з вмістом у складі препарату сахарози, його не слід застосовувати пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.
Застосування у період вагітності або годування груддю
При необхідності застосування препарату рекомендовано відмовитися від годування груддю. Протипоказано застосовувати препарат у період вагітності.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Під час прийому препарату слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем.
Застосовувати по 1 саше-пакету 2–3 рази на добу. Розчинити вміст саше-пакета у чашці гарячої води або чаю і пити малими порціями.
Тривалість курсу лікування визначається індивідуально лікарем і має тривати зазвичай від 5 до 7 днів. Максимальна доза — 1 саше-пакет 3 рази на добу.
Діти
Дітям віком до 12 років препарат не призначають.
Передозування
Можливе посилення побічних ефектів.
До симптомів належать: нудота, блювання, діарея, алергічні висипи на шкірі, порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії; відчуття пригніченості, підвищеної втомлюваності, сонливість, запаморочення, головний біль, брадикардія, підвищення згортання крові.
Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, у т. ч. висипання на шкірі, свербіж, гіперемія шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; порушення з боку шлунково-кишкового тракту (у т. ч. нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, порушення функції кишечнику); підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія; дихальні порушення; порушення сну та прояви протилежного збуджувального ефекту, головний біль, брадикардія, аритмія, слабкість, сонливість, пригнічення стану, зниження працездатності; порушення водно-електролітного балансу (поява набряків).
У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити прийом препарату і обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 або 10 саше-пакетів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед/
Herbion Pakistan Private Limited.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан/
Plot №30 Sector 28, Korangі Industrial Area, Karachi, Pakistan.