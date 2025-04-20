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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,52
Економія при броні:
-13,52 грн
78,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
98,40
Економія при броні:
-6,88 грн
91,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,26
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
90.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
95,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
90.7 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
86,74
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
21,88
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
93,81
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
135.0 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 18
171.6 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
182.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-16,90 грн
97,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
182.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
208.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
73,74
Економія при броні:
-5,10 грн
68,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
209.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
38,26
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
211.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
226.2 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
240.0 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні:
-0,02 грн
80,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
261.9 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні:
-6,80 грн
116,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
264.1 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні:
-6,80 грн
116,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
265.6 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
93,10
грн
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Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
265.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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