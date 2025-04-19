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Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
77.5 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
93,81
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
108.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,26
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
138.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
93,10
грн
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Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
138.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
139.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,52
Економія при броні:
-13,52 грн
78,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
139.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
123,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
142.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
21,88
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
173.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
203.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
123,00
Економія при броні:
-8,60 грн
114,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
221.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
95,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
222.1 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
86,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
233.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
38,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 18
268.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
276.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
22,88
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
309.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-16,90 грн
97,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
309.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
314.7 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні:
-0,02 грн
80,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
316.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
318.7 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні:
-6,80 грн
116,10
грн
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