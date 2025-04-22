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Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Поліська, 43
114.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 42
159.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
49,24
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
173.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
22,88
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
203.7 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні:
-6,80 грн
116,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
206.7 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні:
-6,80 грн
116,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
216.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
38,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
252.3 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні:
-0,02 грн
80,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
255.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 61
263.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городниця, вул. Заводська, 5
287.6 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
63,23
Економія при броні:
-11,33 грн
51,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
293.2 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 46
304.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
304.6 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
20,96
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Смоліне, вул. Козакова, 18
322.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,08
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 33
404.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
407.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
73,74
Економія при броні:
-5,10 грн
68,64
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
419.6 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
93,10
грн
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Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
419.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
424.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
46,11
Економія при броні:
-3,07 грн
43,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 17
428.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
24,58
Економія при броні:
-1,70 грн
22,88
грн
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