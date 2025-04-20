Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
66.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
118.2 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,52
Економія при броні: -13,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
184.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
123,00
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека копійка
Златопіль, м-н 1/2, 3
187.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
195.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
210.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
211.4 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
240.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
289.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 18
297.3 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
313.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні: -16,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
313.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
342.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
73,74
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
345.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
349.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
355.1 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
366.3 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
122,90
Економія при броні: -6,80 грн