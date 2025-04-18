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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
19,13
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
42.2 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
24,68
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
129.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-16,90 грн
97,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
129.2 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
153.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
73,74
Економія при броні:
-5,10 грн
68,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
167.2 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
86,74
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
167.8 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
95,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-Г
183.4 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні:
-0,02 грн
80,80
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
183.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
109,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 140-Б
183.5 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
95,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
188.0 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
123,00
Економія при броні:
-8,60 грн
114,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 33
234.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Смоліне, вул. Козакова, 18
239.9 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,08
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
254.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
123,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
254.5 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
91,52
Економія при броні:
-13,52 грн
78,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
267.1 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
114,40
Економія при броні:
-12,70 грн
101,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
305.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
19,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
307.3 км
Інсті зі смаком лимона гранули пакет-саше 5.6 г №5
Хербіон Пакистан
80,82
Економія при броні:
-0,02 грн
80,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 61
310.4 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
100,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
343.7 км
Інсті гранули 5.6 г пакет-саше №5
Хербіон Пакистан
20,96
грн
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