При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендованих доз. Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід обов’язково проконсультуватися з лікарем. Дітям від 4 до 6 років препарат слід розводити кип’яченою водою. 1 мл сиропу містить від 8,5% до 11% етанолу (алкоголю), тобто 1,3 г/дозу (15 мл), що еквівалентно 26 мл пива, 11 мл вина у дозі. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям та пацієнтам із захворюванням печінки та хворим на епілепсію.

Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з’являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом одного тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.