Пертусин (Pertussinum)
Пертусин інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 г сиропу містить: рідкого екстракту чебрецю трави (1:1) [Serpylli herba (1:1)] (екстрагент — етанол 30%) — 12 г; калію броміду — 1 г;
допоміжні речовини: сироп цукровий, етанол 80%.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби. Код АТX R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Пертусин належить до групи секретомоторних засобів. Препарат пом’якшує кашель та чинить заспокійливу дію. Пертусин стимулює фізіологічну активність миготливого епітелію і перистальтичні рухи бронхіол, сприяючи просуванню мокротиння із нижніх відділів дихальних шляхів у верхні та його виведенню.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Симптоматичне лікування запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утрудненим відходженням мокротиння: бронхіти, трахеїти, пневмонії, коклюш.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів лікарського засобу, у тому числі бромідів, декомпенсована серцева недостатність, артеріальна гіпотензія, виражений атеросклероз, анемія, захворювання нирок, цукровий діабет, алкоголізм.
Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини губоцвітих (Lamiaceae), а також чутливість до селери та пилку берези (можлива перехресна реакція); дитячий вік — до 4 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Прийом бромистого калію разом з барбітуратами потребує обережності (підсилюється їх ефект).
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря!
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендованих доз. Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід обов’язково проконсультуватися з лікарем. Дітям від 4 до 6 років препарат слід розводити кип’яченою водою. 1 мл сиропу містить від 8,5% до 11% етанолу (алкоголю), тобто 1,3 г/дозу (15 мл), що еквівалентно 26 мл пива, 11 мл вина у дозі. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям та пацієнтам із захворюванням печінки та хворим на епілепсію.
Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з’являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом одного тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати лікарський засіб у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Оскільки препарат містить спирт, пацієнтам після застосування препарату слід проявляти обережність при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати внутрішньо.
Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 1 столовій ложці 3 рази на день. Дітям віком від 4 до 6 років — по 1/2 чайної ложки (2,5 мл), від 6 до 9 років — по 1 чайній ложці (5 мл), від 9 до 12 років — по 1 десертній ложці 3 рази на день. Дітям віком до 6 років разову дозу препарату (1/2 чайної ложки) необхідно розчинити у 20 мл (2 десертні ложки) охолодженої кип’яченої води.
Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.
Діти
Застосовувати дітям віком від 4 років за призначенням лікаря.
Передозування
Можливі явища бромізму: шкірні висипи, риніт, кон’юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія.
Слід відмінити застосування препарату та провести симптоматичне лікування.
Побічні реакції
При тривалому застосуванні можливі явища бромізму: шкірні висипи, риніт, кон’юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія. Лікування бромізму полягає у припиненні прийому препарату і посиленні виділення солей брому (призначення великих кількостей натрію хлориду, рідини, сечогінних препаратів).
Можливі виникнення алергічних реакцій, шлунково-кишкових розладів (включаючи нудоту, блювання, діарею).
У разі виникнення будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
Упаковка
По 50 г або 100 г у флаконі скляному в пачці або без пачки;
по 100 г або 200 г у флаконі полімерному в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.