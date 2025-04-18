Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
64,30
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33
5.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
7.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"