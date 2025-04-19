Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
64,30
Економія при броні: -20,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
59,58
Економія при броні: -1,79 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"