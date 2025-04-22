Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"