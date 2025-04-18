Київ (адресу не вказано)
Доступно в 271 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
64,35
Економія при броні: -13,82 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
64,35
Економія при броні: -13,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
64,35
Економія при броні: -13,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
67,50
Економія при броні: -14,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
65,00
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Пертусин сироп флакон 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -3,85 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
67,50
Економія при броні: -14,48 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
42,48
Економія при броні: -1,27 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,56
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"