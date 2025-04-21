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Пертусин (Pertussinum)

Пертусин (Pertussinum)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 48 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,72 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 100 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,60
Економія при броні: -1,34 грн
43,26 грн
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
59,58
Економія при броні: -1,79 грн
57,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
Пертусин сироп флакон полімерний 200 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,53 грн
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