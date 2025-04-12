Фармакодинаміка.

Екстракт родіоли рідкий належить до групи тонізуючих засобів, характеризується адаптогенними властивостями завдяки вмісту у кореневищах з коренями органічних кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: n-оксифеніл-β-етанолу n-тирозину і його глікозиду n-оксифеніл-β-(β-α глюкопіранозиду)-етанолу родіолізиду.

Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих факторів (переохолодження, перегрівання, кисневе голодування, різні стреси), послаблює психічне напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Отримано експериментальні дані про антиаритмічну дію екстракту родіоли рідкого.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.