Родіоли екстракт рідкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Родіоли екстракт рідкий інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (Rhodiolae radix);
1 флакон препарату містить екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (Rhodiolae radix) (1 : 1) (екстрагент — етанол 40%) 25 мл або 50 мл.
Лікарська форма
Екстракт рідкий.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-бурого кольору з характерним ароматом.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Екстракт родіоли рідкий належить до групи тонізуючих засобів, характеризується адаптогенними властивостями завдяки вмісту у кореневищах з коренями органічних кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: n-оксифеніл-β-етанолу n-тирозину і його глікозиду n-оксифеніл-β-(β-α глюкопіранозиду)-етанолу родіолізиду.
Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих факторів (переохолодження, перегрівання, кисневе голодування, різні стреси), послаблює психічне напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Отримано експериментальні дані про антиаритмічну дію екстракту родіоли рідкого.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Астенічні стани, підвищена втомлюваність, неврастенія, вегетосудинна дистонія, період реконвалесценції, зниження працездатності.
Протипоказання
Артеріальна гіпертензія, пропасниця, підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік (до 18 років).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат може посилювати вплив інгібіторів моноаміноксидази й інших психостимулювальних засобів.
Особливості застосування
Родіоли екстракт рідкий не рекомендують приймати у другій половині дня для попередження безсоння, з обережністю призначають препарат особам із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не виявлена.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують дорослим внутрішньо по 5–10 крапель 2–3 рази на день за 10 хвилин до їди. При астенії, у психіатричній практиці призначають спочатку 10 крапель 2–3 рази на день, поступово підвищуючи дозу до 30–40 крапель на прийом. Тривалість лікування 1–2 місяці.
Діти
Не призначати дітям (віком до 18 років).
Передозування
На сьогодні інформації про випадки передозування не надходило. Можлива надмірна збудливість, при якій рекомендується відмінити препарат.
Побічні реакції
З боку центральної нервової системи: підвищена збудливість, безсоння, головний біль.
З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску.
Можливі випадки підвищеної чутливості до препарату, при яких необхідна десенсибілізувальна терапія.
Лабораторні дослідження: гіпоглікемія.
У разі появи небажаних симптомів слід проконсультуватися з лікарем.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл, 50 мл у флаконах; по 25 мл, 50 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.