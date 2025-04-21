Родіоли екстракт рідкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
137,85
Економія при броні: -11,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
137,58
Економія при броні: -15,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
140,46
Економія при броні: -16,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
136,61
Економія при броні: -15,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
142,42
Економія при броні: -14,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн