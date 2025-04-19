Родіоли екстракт рідкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
139,68
Економія при броні: -18,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
142,17
Економія при броні: -20,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
124,17
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
137,98
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
137,79
Економія при броні: -18,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
143,08
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
145,24
Економія при броні: -24,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
135,03
Економія при броні: -14,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
138,83
Економія при броні: -19,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
140,21
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
145,35
Економія при броні: -24,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн