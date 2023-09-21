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Активні речовини — “Р”РОДІОЛА РОЖЕВА*& (RHODIOLA ROSEA*&)

РОДІОЛА РОЖЕВА*& (RHODIOLA ROSEA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1; Українська фармацевтична компанія
Родіоли екстракт рідкий Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 504 аптеках
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Вітанго таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20; Швабе
Вітанго Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Швабе
В 397 аптеках
від 347,09 грн
Ціни в аптеках
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий, 50 мл, флакон, № 1; Біолік
Родіоли екстракт рідкий Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, № 1 Біолік
Немає в наявності
Вітанго таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 40; Швабе
Вітанго Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 40 Швабе
Немає в наявності