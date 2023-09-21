Активні речовини — “Р”РОДІОЛА РОЖЕВА*& (RHODIOLA ROSEA*&) РОДІОЛА РОЖЕВА*& (RHODIOLA ROSEA*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Родіоли екстракт рідкий Екстракт рідкий, 25 мл, флакон, № 1 Українська фармацевтична компанія В 504 аптеках від 72,50 грн Ціни в аптеках Вітанго Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Швабе В 397 аптеках від 347,09 грн Ціни в аптеках Родіоли екстракт рідкий Екстракт рідкий, 50 мл, флакон, № 1 Біолік Немає в наявності Ціни в аптеках Вітанго Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 40 Швабе Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять РОДІОЛА РОЖЕВА*&