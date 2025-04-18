Родіоли екстракт рідкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
136,03
Економія при броні: -15,29 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,30
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
121,62
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
137,42
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
99,63
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія