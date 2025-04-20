Родіоли екстракт рідкий (Extractum rhodiolae fluidum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
122,29
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
150,64
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
152,82
Економія при броні: -7,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
121,18
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
102,48
Економія при броні: -10,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
139,69
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
147,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія
139,86
Економія при броні: -19,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Родіоли екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Українська фармацевтична компанія